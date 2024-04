Polizei fasste unbelehrbaren Bier-Dieb (39) in Vöcklabruck

Für einen Wiederholungstäter klickten am Mittwochabend im Raum Vöcklabruck die Handschellen. Der 39-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, wurde zuerst am späten Nachmittag in einem Lebensmittelgeschäft in Vöcklabruck beim Diebstahl einer Bierdose und weiteren alkoholischen Getränken erwischt. Ein Ladendetektiv meldete den Vorfall der Exekutive. Der Täter wurde auf der Polizeiinspektion einvernommen und durfte die Dienststelle dann wieder verlassen.

Nicht einmal eineinhalb Stunden später ging abermals eine Anzeige wegen Diebstahls, diesmal in einem anderen Supermarkt, bei der Polizei ein. Der 39-Jährige hatte es wieder auf Gerstensaft abgesehen und mit zwei Bierdosen die Flucht ergriffen. Die Polizei nahm ihn im Zuge einer Fahndung fest. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Wels gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

