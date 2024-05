Deutsche Studentin beforscht die Marktgasse in Ebensee

Die Marktgasse war einst das pulsierende Zentrum von Ebensee mit zahlreichen Wirtshäusern und Geschäften. Heute ist sie – so wie viele Ortszentren – von Leerstand geprägt. Wie sich die Situation verbessern könnte, darüber denkt Tanja Stapelbroek nach. Die 25-jährige Architektin aus Norddeutschland studiert in Weimar Urbanistik und absolviert im Rahmen der Kulturhauptstadt ein Auslandssemester in Ebensee. Hier schreibt sie ihre Masterarbeit über die Marktgasse. Genauer gesagt: über