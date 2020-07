Abgängige Frauen wurden gefunden

Im Bezirk Vöcklabruck hat eine 78-Jährige das Haus in leichter Bekleidung verlassen und ist am Abend nicht zurückgekehrt. Der Lebensgefährte alarmierte die Einsatzkräfte, die die Frau nach zwei Stunden in einem Wald stark unterkühlt am Boden liegend fanden. Im Bezirk Gmunden verließ eine 82-Jährige das Wohnhaus. Ihr Mann konnte sie trotz sofortiger Suche nicht mehr finden. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden die Frau in einem Waldstück in der Nähe des Wohnhauses. Beide Frauen wurden ins Spital gebracht.

