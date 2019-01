Oberösterreichs höchstgelegener Bau: "Schutzhütte der Zukunft" hat geöffnet

OBERTRAUN. Seit wenigen Tagen ist die neue Seethalerhütte des Alpenvereins am Dachstein in Betrieb.

So sah die Baustelle in 2740 Meter Seehöhe aus. Mittlerweile ist die Seethalerhütte fertiggestellt. Bild: Alpenverein Austria

Die höchste Baustelle Oberösterreichs ist Geschichte, seit Ende Dezember ist die neue Seethalerhütte des Alpenvereins Austria, gelegen auf 2740 Meter Seehöhe am Dachstein im Gemeindegebiet von Obertraun, geöffnet und somit erstmals in ihrer 90-jährigen Geschichte auch in der Wintersaison in Betrieb. Der Neubau war nötig geworden, da die Bausubstanz des alten Gebäudes in den vergangenen Jahren massive Schäden erlitten hatte. Finanziert wurde der Ersatzbau unter anderem durch eine Spendenaktion, die noch bis Ende 2019 läuft.

Erstmals auch im Winter offen

Im Juli 2017 wurde mit dem Ersatzbau der Seethalerhütte begonnen, somit konnte diese wie geplant in nur rund zwei Jahren fertiggestellt werden, was für die Bauarbeiter aufgrund der herausfordernden Wetterbedingungen am Dachstein nicht immer ein leichtes Unterfangen war. Die alte Hütte war marode und wurde in den Wintermonaten aufgrund des ungünstigen Standortes außerdem regelmäßig bis aufs Dach unter Schnee begraben. Somit war ein Winterbetrieb bisher unmöglich, und oftmals ließen nur mehr die Antennenmasten erahnen, wo sich das Gebäude befand. Zudem war der damalige Standort durch den Rückgang des Permafrosts aus geologischer Sicht gefährlich. Eine Wind- und Schneeverwehungsanalyse ergab den neuen Standort der Hütte, der jetzt mit windabgewandten Eingangsmöglichkeiten auch einen Winterbetrieb ermöglicht. Die alte Hütte wird in der kommenden Sommersaison abgetragen, um die dortige Fläche zu renaturieren.

Gleich neben der Südwand

Der Neubau der Seethalerhütte befindet sich nur wenige Meter neben der etwa 1000 Meter abfallenden Dachsteinsüdwand und wird den hohen Anforderungen des Natur- und Umweltschutzes durch ihre nachhaltige Hüttenbauweise und -technik gerecht. Dies war für den Alpenverein Austria, eine Wiener Sektion des Österreichischen Alpenvereins, eine Selbstverständlichkeit, da die Hütte im Gebiet des UNESCO-Weltnaturerbes steht und der Dachstein auch Europaschutzgebiet ist. Außerdem ist der Umweltschutz als Kernaufgabe auch ein Herzensanliegen des Vereins.

Um die komplexen Anforderungen an den Hüttenbau zu erfüllen, hat der Alpenverein Austria einen Architekturwettbewerb zur Projektfindung ausgeschrieben. Das Siegerprojekt kam vom Architekturbüro "dreiplus", und das Ergebnis ist ein moderner Bau, der aus einem betonierten Technikbereich im Untergeschoß sowie überirdisch aus einem vorgefertigten Holzbau mit 22 Schlafplätzen besteht. Die Fassade wurde mit witterungsbeständigen Metallschindeln verkleidet, die den extremen Bedingungen auf dieser Höhe standhalten. Das Dach und die Fassade fangen Regenwasser auf, integrierte Photovoltaikpaneele versorgen die Hütte mit Strom.

Pionierarbeit des Alpenvereins

"Eine solche Hütte gab es beim Österreichischen Alpenverein übrigens noch nie, eine – nachdem wir 2017 all unsere Hütten umweltgütesiegeltauglich gemacht haben – weitere Pionierarbeit des Alpenvereins Austria, auf die wir sehr stolz sind", sagt Friedrich Macher, 1. Vorsitzender für den Alpenverein Austria. An der für die Seethalerhütte ins Leben gerufenen Spendenaktion haben sich bis jetzt etwa 400 Personen beteiligt und mehr als 68.000 Euro gespendet. Infos dazu unter www.alpenverein.at

Alpenverein Austria - Die Gründersektion des ÖAV

Der Österreichische Alpenverein (ÖAV) wurde 1862 in Wien gegründet, somit ist die Sektion Austria die Gründersektion des ÖAV. 1874, zwölf Jahre nach der Gründung des ÖAV, schloss sich dieser mit dem Deutschen Alpenverein zusammen, seitdem ist die Sektion Austria der Traditionshüter des ÖAV. Diese Verbindung bestand bis 1938. 1945 wurde der Alpenverein neu gegründet. Heute betreut der Alpenverein Austria vom Vereinssitz, dem Alpenvereinshaus in der Rotenturmstraße im 1. Wiener Gemeindebezirk, 18 Schutzhütten und zwei Biwaks in Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten, Tirol, und Niederösterreich sowie etwa 2000 Kilometer Wege und vier Kletteranlagen. Vierteljährlich erscheint die Vereinszeitung „austria Nachrichten“ und einmal jährlich das reichhaltige Aktivprogramm. Die Schwerpunkte des Vereins sind die Jugendarbeit, der Naturschutz und die Senioren. 2018 zählt der Alpenverein Austria über 45.000 Mitglieder. In den frühen 2010er-Jahren einigte man sich auf den Traum 2020, der das Leitbild des Alpenvereins Austria darstellt. Infos unter www.alpenverein-austria.at

