Pkw kam ins Schleudern: Drei Verletzte bei Kollision auf B1

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.00 Uhr auf der B1 in Edt bei Lambach. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war mit seinem Pkw in Richtung Wels unterwegs, als das Fahrzeug im Kreisverkehr auf Höhe der Firma Gartner ins Schleudern kam auf die Gegenfahrbahn geriet. Zur gleichen Zeit war eine 27-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land auf der B1 unterwegs. Sie bemerkte den entgegenkommenden Pkw des 25-Jährigen und bremste ihr Fahrzeug stark ab, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern.

Direkt hinter der 27-Jährigen fuhr eine 45-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck. Als sie die Kollision bemerkte, wich sie nach rechts aus, kollidierte aber ebenfalls frontal mit dem Pkw des 25-Jährigen und kam anschließend auf der Leitschiene zum Stehen. Alle Fahrzeuglenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden durch das Rote Kreuz erstversorgt. Die Unfallstelle war ungefähr für eine Stunde erschwert passierbar.