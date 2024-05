Wie ticken Brandstifter, Frau Kastner?

Was treibt einen Menschen dazu, Gebäude absichtlich in Brand zu setzen und damit andere in Gefahr zu bringen? Eine Frage, die sich nach Vorfällen wie in Feldkirchen und Goldwörth aufdrängt. In der Gegend hat es seit der Vorwoche mehrmals gebrannt – zuletzt bei einem Bauernhof. Nach dem Großeinsatz rückte eine 19-jährige Feuerwehrfrau ins Visier der Ermittlungen. Wie berichtet, hat sie die Brandstiftungen zugegeben und befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.