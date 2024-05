25 Cent pro Plastikflasche und Aludose: So funktioniert das neue Einwegpfand

Ab 2025 können in allen Supermärkten Einweggebinde zurückgegeben werden.

Der Termin rückt näher, der Handel rüstet sich: Ab 1. Jänner 2025 gilt in Österreich ein Einwegpfandsystem. Antworten auf wichtige Fragen liefern die OÖN: Warum kommt ein Einwegpfand? Für Mehrwegflaschen wie Bier oder Mineralwasser gibt es in Österreich seit Jahrzehnten ein bewährtes Pfandsystem. Einwegverpackungen können nur ein einziges Mal befüllt werden, Mehrwegverpackungen bis zu 50 Mal. Ziel des neuen Systems ist es, die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Derzeit werden in Österreich