Der Rebell vom Froschberg

Es war eine Nacht-und-Nebel-Aktion im Februar 2021. Bei minus 10 Grad besetzte der pensionierte Architekt Günter Eberhardt mit rund zehn Mitstreitern einen Grünstreifen im Bereich der Westbrücke. Eile war geboten, denn die dortigen "Baumpflegemaßnahmen" der Asfinag arteten aus Sicht der Aktivisten in ein regelrechtes "Baummassaker" aus. Einige Bäume waren bereits gefällt, als die Baumschützer eintrafen, andere "auf einen Besen zusammengeschnitten", wie Eberhardt es formulierte.

Die jüngeren Aktivisten kletterten auf die verbliebenen Bäume, der damals bereits fast 80-jährige Eberhardt begnügte sich mit einem Harvester – mit Erfolg. Die Asfinag stellte die Arbeiten ein, sprach später von einem Kommunikationsfehler mit dem Forstunternehmen.

Erfolgreich vor dem VfGH

Die Asfinag ist nur ein Kontrahent. Ob einzelner Baum oder Großprojekt, der streitbare Linzer hat zu vielem eine klare Meinung und ist bereit, sie mit hohem persönlichen Einsatz zu vertreten.

Begonnen hat alles vor der eigenen Haustür auf dem Froschberg. Dort hat er als Architekt nicht nur viel gebaut, sondern womöglich noch mehr verhindert. 1983 war er Sprecher einer Bürgerinitiative, die mit 1000 Unterschriften den damals schon parzellierten Winklerwald gerettet hat. 1986 zog er vor den Verfassungsgerichtshof, als ein großes Wirtschaftsprüfungsunternehmen gleich neben ihm seine Linz-Zentrale errichten und dabei den gemeinsamen Innenhof verbauen wollte. Der Gemeinderat gab trotz einer gültigen Bausperre für das Areal grünes Licht. Eberhardt klagte und bekam recht – ein Präzedenzfall, der diese Praxis in Linz beendet hat. Das Unternehmen kam trotzdem, allerdings plante Eberhardt die Zentrale nun selbst, das kleine Wäldchen im Hof ist bis heute sichtbares Zeichen davon. Bäume wachsen auch auf Eberhardts Dachterrasse, der aufgeschüttete Boden reicht für sieben Meter hohe Exemplare.

Gute Zusammenarbeit mit Abteilung Stadtgrün

Als 2015 die Gleißner-Allee in Urfahr "erneuert" werden sollte, schlug die Stunde der Baumschutzinitiative. Durch Baumbesetzungen konnten Eberhardt und seine Mitstreiter 17 alte Silberweiden retten. Seitdem gibt es eine gute Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadtgrün am Magistrat. Wann immer auf öffentlichem Grund ein Baum gefällt werden soll, wird die Initiative zwei Wochen vorher informiert und darf Stellung nehmen. 50 Bäume habe man dadurch laut Eberhardt bereits gerettet.

Mit anderen Magistratsabteilungen ist das Verhältnis kühler. Vor allem mit der Stadtplanung geht Eberhardt scharf ins Gericht. Die sei personell vollkommen entkernt und bestehe nur mehr aus "Jasagern". Investoren hätten längst übernommen, in Linz könne jeder ein Hochhaus bauen.

Bausünden im Cinematograph

2019 gründete Eberhardt mit anderen Architekten die Initiative "Arch-Pro-Linz", die seither "Bau-, Verkehrs- und Umweltsünden" sammelt und im Cinematograph ausstellt. Mit dabei sind praktisch alle größeren Bauprojekte der letzten Jahrzehnte, Abrisse, Umwidmungen und natürlich der Westring – ein Steckenpferd Eberhardts. Gegen diesen "absoluten Schildbürgerstreich" läuft er bereits seit den 1970er-Jahren an. Eine komprimierte Version der Bausünden zeigt Eberhardt in einem eigenen Schaukasten auf dem Froschberg, den er seit 40 Jahren befüllt.

Keine Familienangelegenheit

Viele Bürgerinitiativen fragen ihn mittlerweile um Rat. "Es hat schon einiges bewirkt", sagt Eberhardt. Angefeindet wird er trotz allem nicht. "Die Leute haben gesagt, du wirst nie mehr einen Auftrag bekommen, aber das hat nicht gestimmt", sagt er. Im Gegenteil: Mit Borealis zählten auch große Unternehmen zu seinen Kunden. Seit 2018 ist er in Pension, das Büro "mangels eines qualifizierten Nachfolgers" geschlossen. Das Schicksal des Architekten könnte auch den Aktivisten treffen. Seine Frau und die beiden Kinder tolerieren sein Engagement zwar, mit ihm auf die Barrikaden gehen sie nicht.

Dabei liegt der nächste Anlass schon in der Luft, diesmal wieder nebenan. Besagtes Wirtschaftsprüfungsunternehmen will den Standort am Froschberg erweitern. Eberhardt kritisiert vor allem die Dichte des geplanten Zubaus. Zahlreiche Anrainer haben bereits Einwendungen erhoben. Das Unternehmen zeigt sich trotzdem gelassen. "Wir gehen davon aus, dass das Genehmigungsverfahren ordnungsgemäß und in guter Nachbarschaft abgewickelt wird", heißt es in einer Stellungnahme. Eberhardt hingegen will im Zweifel erneut vor den Verfassungsgerichtshof ziehen.

