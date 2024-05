Wie Wien bis 2040 klimaneutral werden will

Heizen mit Öl und Gas ist in Wien noch vielerorts gang und gäbe.

Österreichs Bundeshauptstadt hat sich vor geraumer Zeit das Ziel gesetzt, die fossile Dominanz in Sachen Heizen und Warmwasser bis 2040 zu beenden. Auch die etwa 600.000 derzeit verbauten Gasheizungen sollen durch Systeme mit erneuerbarer Energie ersetzt werden. Wie der Umstieg genau aussehen soll, dazu gibt es nun ein konkretes Vorhaben: den "Wiener Wärmeplan 2024", der diese Woche präsentiert wurde.

Er berücksichtigt den gesamten Gebäudebestand des Stadtgebiets und zeigt, in welchen Gebieten ein Ausbau der Fernwärme in Frage kommt – die bis 2040 gänzlich klimaneutral erzeugt werden soll. Aufgelistet werden aber auch jene Gegenden, wo vermutlich andere Lösungen notwendig werden. An der Erstellung des Plans waren Experten von Wirtschafts- und Finanzstadtrat Peter Hanke, Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal beteiligt.

Drei Kategorien wurden festgelegt: Gebiete, in denen Fernwärme die beste Option ist, solche mit guter Eignung für lokale Wärmenetze sowie Bereiche, in denen man eher auf individuelle klimaneutrale Versorgung setzen sollte. Das Fernwärmenetz soll jedenfalls künftig 1700 Kilometer betragen.

Außerdem wurden "Lokale Wärme gemeinsam"-Gebiete definiert, in denen der Fernwärmeausbau aufgrund vorhandener Kapazitäten vorerst nicht vorgesehen ist. Zugleich verfügen die Gebiete über eine dichte Verbauung. Somit sind sie für gemeinschaftliche Wärmeversorgungen über lokale Netze besonders gut geeignet. Genutzt werden sollen dafür anderweitig vorhandene Energiequellen wie etwa Erdwärme. Möglich ist die gemeinsame Versorgung mehrerer Gebäude durch Wärmepumpen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper