Wein-Wissen: Die Jugend und VieVinum

Die größte Weinveranstaltung Österreichs mit mehr als 550 Ausstellern ist wohl in jedem Kalender fett markiert. Von 25. bis 27. Mai ist es erneut so weit. Die Messe in der Wiener Hofburg beginnt und setzt einen Schwerpunkt fort: die Förderung der Jugend.Zum Gedenken an VieVinum-Gründer Gerd A. Hoffmann rief seine Tochter Alexandra Graski-Hoffmann ein Cross-Mentoring-Programm ins Lebens, das junge Winzer betreut.