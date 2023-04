Ulrike Wöhrer leitet die Ortsstelle des Roten Kreuzes in Neufelden

Ulrike Wöhrer ist die neue Ortsstellenleiterin an der Rotkreuz-Ortsstelle Neufelden. Nach einer einstimmigen Wahl löst sie Raimund Falkner ab, der das Amt nach acht Jahren übergibt. Im Verein Rotes Kreuz stellt der Ortsstellenausschuss sozusagen den Vereinsvorstand dar, dem die Ortsstellenleiterin vorsteht. Gemeinsam mit den Freiwilligen, den Zivildienern und den beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um den Dienstführenden Klaus Autengruber wird sie die konstruktive Arbeit ihres Vorgängers fortführen. "Der Vorschlag, dass ich dieses Amt übernehmen soll, hat mir zumindest eine schlaflose Nacht bereitet. Wenn ich was mache, will ich es "g’scheit" machen", erzählt die St. Petringerin. "Aber mit diesem Team bin ich mir sicher, dass wir unsere Ziele erreichen." Neben der Attraktivierung der Ortsstelle wurde auch eine neue Art von Veranstaltung ins Auge gefasst. "Mehr verrate ich aber nicht, noch sind wir in der Planungsphase", meint Wöhrer, die schon viel Erfahrung aus dem Ortsstellenausschuss mitbringt. Als SvE-Mitarbeiterin steht sie ihren Kolleginnen und Kollegen auch zur "Stressverarbeitung nach belastenden Einsätzen" zur Seite – selbstverständlich über die Grenzen des Einzugsgebiets hinaus.

