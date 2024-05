DNA-Analyse bestätigt: Ein Wolf riss einen Rehbock am Irrsee

Seit Freitag ist es amtlich: Jener tote Rehbock, der am 16. April dieses Jahres in Oberhofen am Irsee entdeckt worden war, wurde von einem Wolf gerissen. Gottfried Diwold, Wolfsbeauftragter des Landes, bestätigte das Ergebnis der DNA-Analyse. Damals wurde rund 800 Meter entfernt auch ein verletztes Pony gefunden. Weil der Besitzer die Wunde des Tieres versorgt hatte, konnte keine DNA-Probe mehr Aufschluss geben.

"Am Randbereich der Wunde ist die Wahrscheinlichkeit am größten, Speichelrückstände des Wolfes zu finden. Das war in diesem Fall nicht mehr möglich. Die Vermutung liegt aufgrund der Verletzung aber nahe, dass es einen Zusammenhang gibt", sagt Diwold.

Ebenfalls naheliegend sei es, dass es sich bei dem Tier, das vergangenes Wochenende in Pfaffing mehrfach fotografiert worden sei, um denselben Wolf handle. "Normal sind Wölfe tagsüber nicht sichtbar. Es ist unwahrscheinlich, dass es in dieser Gegend gleich mehrere gibt, die tagsüber so offensichtlich herumlaufen", sagt Diwold.

Die sogenannten Riss- und Sichtungsverdachtsfälle sind heuer deutlich höher als im Vorjahr: Bereits 78 wurden bislang in Oberösterreich gemeldet.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger