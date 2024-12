Heuriges Weihnachtsgeschäft dürfte voriges übertreffen

Auf Basis einer Blitzumfrage hieß es gegenüber der APA, das dritte Adventwochenende sei "sogar noch einen Tick besser gelaufen als das zweite". Im Schnitt sei die Kundenfrequenz in Einkaufsstraßen und -zentren um bis zu ein Viertel über dem Vorjahr gelegen, so Handelsverbandsobmann Rainer Will. Das heurige Weihnachtsgeschäft dürfte das vorige übertreffen und auf 7,5 Mrd. Euro Umsatz kommen.

Lokalaugenscheine hatten am Samstag gezeigt, dass sich etwa in Graz, Innsbruck und Salzburg viele Menschen tummelten. Vor allem Gutscheine, Mode und Sportausrüstung seien bei den Käuferinnen und Käufern beliebt, hieß es etwa vom steirischen Handelsobmann in der dortigen Wirtschaftskammer, Gerhard Wohlmut, gegenüber der APA. "Es läuft gut." Das Geschäft dürfte über dem Vorjahr liegen war auch aus der Tiroler Hauptstadt und Salzburg zu hören. Gut gehen würden zu Weihnachten stets auch Uhren, Schmuck und Spielwaren.

Umsatzprognose von 7,5 Mrd. Euro im Dezember

"Die Umsatzprognose von Handelsverband und Wifo für den österreichischen Einzelhandel geht heuer von einem Dezember-Umsatz von insgesamt 7,5 Milliarden Euro aus", so Will. "Sollte auch das vierte Adventwochenende über den Erwartungen performen, werden wir im Dezember deutlich über dem Vorjahresumsatz von 7,34 Milliarden Euro liegen." Durch das hohe Gutscheinaufkommen sei das drin.

Gutscheine freuen den Handel besonders: "Denn zumeist geht es beim Einlösen dann so um 15 bis 20 Prozent über den Gutscheinwert hinaus", erläuterte Wohlmut. Zuletzt allerdings mussten Gutscheinbesitzerinnen und -besitzer auch Ärgernisse in Kauf nehmen: Etwa bei der Kika/Leiner-Pleite kam es bei der Annahme zu Problemen.

