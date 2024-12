Melania Trumps Rolle: First Lady nur in Teilzeit?

Sitzt Donald Trump künftig abends ohne seine Frau im Weißen Haus? Das könnte passieren. Nach wie vor ist unklar, ob die künftige First Lady Melania Trump dauerhaft mit ins Weiße Haus einzieht. Dass sich die Frage überhaupt stellt, ist ungewöhnlich. Der Fernsehsender CNN berichtete kürzlich unter Berufung auf ihr Umfeld, dass Melania Trump in der zweiten Amtszeit ihres Mannes ihren Lebensmittelpunkt eher nicht im Weißen Haus haben werde. Vielmehr werde sie zwischen dem Trump-Anwesen in Palm