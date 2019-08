Rohrbach-Berg will Lauf gegen Schwertberg fortsetzen

Schon früh sehr gut in Form zeigt sich Landesligist Rohrbach-Berg. Die Mannschaft von Trainer Christian Eisschiel hat die ersten beiden Spiele in der Liga gewonnen und sich auch im Landescup am vergangenen Dienstag gegen OÖ-Ligist Grieskirchen durchgesetzt. "Die Mannschaft war schon in der Vorbereitung gut drauf, und die Neuzugänge haben bisher auch überzeugt", sagt Eisschiel.

In überragender Form befindet sich derzeit auch Rohrbach-Bergs Torhüter Raphael Strixner. Er hielt schon am vergangenen Wochenende in Marchtrenk zwei Elfmeter und auch im Cup gegen Grieskirchen parierte er wieder einen Strafstoß. Morgen um 19 Uhr geht es dann gegen Schwertberg zur Sache. Der Aufsteiger ist mit vier Punkten ebenfalls gut aus den Startlöchern gekommen und reist mit viel Selbstvertrauen nach Rohrbach-Berg an. "Das wird eine harte Nuss, wir werden alles reinwerfen müssen, um zu gewinnen", hat Eisschiel Respekt vor dem Gegner.

Bad Leonfelden in Topform

Noch besser als Rohrbach-Berg in der Tabelle steht nur eine Mannschaft da: Bad Leonfelden. Nach der großartigen Rückrunde macht die Prammer-Elf auch in der neuen Saison genauso erfolgreich weiter. Zwei Spiele, zwei Siege und 6:3 Tore. Nun sollen auch im heutigen Heimspiel gegen Naarn drei weitere Punkte folgen. Beim letzten Aufeinandertreffen im April behielten die Kurstädter mit 2:1 die Oberhand.

In der Bezirksliga Nord steigen heute schon drei Partien (alle Anpfiff 19:30 Uhr). Lembach fordert dabei Arnreit heraus. Die Arnreiter kommen nach zwei Siegen mit breiter Brust zum Vizemeister. Auf Platz eins liegt momentan Aufstiegskandidat Freistadt, die Hasanovic-Elf spielt heute vor eigenem Publikum gegen Ottensheim. Noch sieglos sind Hellmonsödts und Wartbergs Kicker vor dem heutigen Aufeinandertreffen. Sechs Punkte haben Julbach und Putzleinsdorf auf dem Konto. Die beiden Mannschaften duellieren sich morgen (16 Uhr).