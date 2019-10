Prinz Volleys hoffen auf erste Punkte vor Heimkulisse

Zwei Mal Bundesliga an einem Nachmittag bekommen Volleyball-Fans morgen in Perg serviert. Um 16.30 Uhr trifft in der Donauwell-Arena zunächst das Zweitliga-Team der Prinz Brunnenbau Volleys auf die Mannschaft aus Inzing. Nach der Auswärts-Niederlage in Oberndorf hoffen die Pergerinnen, mit dem Heimpublikum im Rücken erstmals anschreiben zu können.

Auf die ersten Punkte in der noch jungen Bundesliga-Saison hofft danach (19 Uhr) auch das Einser-Team aus Perg. Die rundum neu formierte Mannschaft von Trainer Dan Kellum arbeitete nach der 0:3-Niederlage in Graz im Training vor allem an der Feinabstimmung im Spielaufbau. Wie weit das Team dabei schon ist, wird sich im Spiel gegen den VC Tirol weisen.

Wer am Samstag nicht nach Perg kommen kann, hat die Chance, die Partie auf www.volleynet.tv im Live-Stream zu verfolgen.

