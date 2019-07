Pregartner Schüler erliefen 2700 Euro für einen guten Zweck

335 Schülerinnen und Schüler der NMS Pregarten haben heuer erstmals mit großem Engagement an der Aktion Laufwunder teilgenommen. Der für diese Aktion herangezogene Sporttag in der letzten Schulwoche zeigte, dass die Jugendlichen bereit sind, sich mit großem Einsatz für andere ins Zeug zu legen: Insgesamt 2712 Sportplatzrunden wurden an diesem Tag gelaufen.

Dank vieler Sponsoren, die die Schülerinnen und Schüler entweder pro Runde oder pauschal unterstützten, konnte ein Betrag von € 2900,- erlaufen werden. Dank der Organisatorin Karin Gstöttenbauer und dank der Unterstützung durch die Sportlehrer konnten fast 90 Prozent der Schulkinder für diese gute Sache gewonnen werden. Der erlaufene Betrag kommt der Aktion „Lerncafes“ in Oberösterreich zugute.