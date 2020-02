Lea Marie hängte Burschen ab

Trotz höchst unsicherer Wetterlage hatten die Mitglieder des Schorschi-Vereins stundenlang gearbeitet, um für die Ski- und Snowboard-Bezirksmeisterschaften der Schulen im Bezirk Perg faire Pistenbedingungen zu garantieren. Dank ihres Einsatzes konnten insgesamt 165 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zwölf Schulen an den Start gehen.

Den Tagessieg holte sich mit Lea Marie Wöran von der NMS Waldhausen heuer ein Mädchen. Sie ließ mit ihrer Siegerzeit den schnellsten Burschen (Michael Klaus aus der NMS St. Georgen/Walde) hinter sich. Schnellste Snowboarder waren Paulina Gruber (NMS Bad Kreuzen) und Thomas Führer (NMS Waldhausen). Insgesamt wurden Medaillen in 22 Wertungskategorien vergeben. Die Schulwertung ging dieses Mal an das Eurogymnasium Baumgartenberg vor den Lokalmatadoren der NMS St. Georgen am Walde.

