Landesliga Ost: Knappes Rennen um Platz zwei

Trotz der 1:4-Heimniederlage gegen Viktoria Marchtrenk am vergangenen Wochenende hat Bad Leonfelden als aktueller Zweiter noch immer die beste Ausgangsposition. Nur einen Punkt dahinter lauern aber mit St. Ulrich und dem SC Marchtrenk zwei starke Teams. Zudem ist auch Donau Linz nach dem 1:0-Sieg im Nachtragsspiel am Mittwoch gegen Rohrbach-Berg nur noch zwei Punkte zurück. Morgen fahren Bad Leonfeldens Kicker zum direkten Duell zum SC Marchtrenk und versuchen dort, ihre Position zu verteidigen (Anpfiff 17 Uhr). Ob der zweite Platz am Ende zum Aufstieg reicht, hängt in erster Linie davon ab, ob Meister Oedt 1b auf den Aufstieg verzichtet. Ein Mühlviertel-Duell gibt es in Schwertberg: Der Tabellenelfte hat morgen Rohrbach-Berg zu Gast.

Den Wiederaufstieg klar machen kann bereits heute die Union Katsdorf im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord in Eferding (Anpfiff 18 Uhr). Mit einem Sieg im direkten Duell kann die Hasanovic-Elf nicht mehr eingeholt werden.

In der Bezirksliga Ost braucht Naarn morgen gegen Bad Hall unbedingt einen Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. (fr)

