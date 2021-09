Kreisel verzichtet offenbar auf Stichwahl

Nach dem schlechten Abschneiden der ÖVP bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in St. Oswald bei Freistadt (-13 Prozent und Verlust der absoluten Mehrheit im Gemeinderat) verzichtet VP-Bürgermeister Walter Kreisel offenbar auf ein Antreten bei der Stichwahl am 10. Oktober. Darauf deuten mehrere Äußerungen aus dem engeren Umfeld der VP St. Oswald hin. Eine offizielle Bestätigung wird für den Lauf des Vormittags erwartet. Kreisel war vorerst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Damit wäre Michael Spörker alleiniger Kandidat für das Bürgermeisteramt. Er war im ersten Wahlgang mit 41,7 Prozent als stärkster der drei zur Wahl stehenden Personen hervorgegangen. Amtsinhaber Kreisel brachte es auf 33,7 Prozent der Stimmen, Karin Pöschko (SP) auf 24,6 Prozent. Bereits am Tag nach der Wahl tauchten Gerüchte auf, der ob des mageren Ergebnisses tief enttäuschte Kreisel könnte auf ein Antreten bei der Stichwahl verzichten.

„Auch mir wurde bereits gesagt, dass Bürgermeister Kreisel nicht antreten wird. Sollte es tatsächlich so sein, dass ich nächster Bürgermeister von St. Oswald werden kann, nehme ich das mit großer Demut und Dankbarkeit an“, so Spörker in einer ersten Reaktion gegenüber den OÖNachrichten. Noch sei sein Platz auf dem Bürgermeistersessel aber nicht fix: „Die Wähler müssen noch entscheiden, ob sie mir dieses Vertrauen noch einmal entgegen bringen. Eine Stichwahl wäre mir freilich lieber gewesen, um klare Verhältnisse zu haben.“

Tatsächlich muss trotz des Rückzugs von Kreisel eine erneute Wahl Spörker bestätigen. Voraussichtlich am 17. Oktober – auch der 24. Oktober steht als Wahltag noch im Raum - müsste der 42-Jährige 50 Prozent plus eine Stimme hinter sich vereinen, um als erster Freiheitlicher im Bezirk Freistadt als Bürgermeister angelobt zu werden.