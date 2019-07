Kindergarten: Verkauf unter Dach und Fach

Ein geeignetes Projekt dafür hat eine Jury bereits bei einem Architektenwettbewerb ausgewählt. Damit für den Bau auch ausreichend Eigenmittel der Stadt zur Verfügung stehen, soll das Kindergartengebäude in der Friedhofstraße verkauft werden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom Dienstag dem von Bürgermeister Anton Froschauer mit der Raiffeisenbank Perg als Käufer ausgehandelten Kaufvertrag mit großer Mehrheit zugestimmt. Rund 650.000 Euro kann die Stadt mit dem Verkaufserlös für den Kindergartenneubau bereitstellen. "Es freut mich persönlich, dass alle Fraktionsobleute diesem Verkauf so positiv gegenüberstehen. Wir können damit die Weichen für einen raschen Bau des neuen Kindergartens stellen", so Froschhauer gestern auf OÖN-Anfrage.

