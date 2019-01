Glamouröse Gala-Nacht im Aktivpark

ST. GEORGEN AN DER GUSEN. Abendrobe, Dreiviertel-Takt und eine geballte Ladung Soul prägten die diesjährige Gala-Nacht im Aktivpark4222.

Ausgelassene Stimmung mit den Sängerinnen von „Sugar Soul“ im Festsaal Bild: Marktgemeinde St. Georgen/Gusen

Mit einer feinen Ballnacht im Aktivpark eröffnen die St. Georgener alljährlich das Veranstaltungs-Jahr - die „GalaNacht 4222“ ist ein fixer Bestandteil im Kulturangebot der Gemeinde. Heuer kamen einmal mehr knapp 1000 Besucher in Abendrobe, um im Dreiviertel-Takt auf der Tanzfläche schwebend oder ohne Hemmungen in der Disko springend den Abend und die Nacht zu verbringen. Viele Eindrücke bot der Abend – es war für jeden Gusto etwas dabei. Live Musik von „Voices and Music“ auf der Hauptbühne und „Coverage“ in der Pianobar boten beste Unterhaltung.

Shows der Extraklasse

Bei der zehnten Auflage der Gala-Nacht verzauberten zu verzauberten herausragenden Tänzerinnen aus dem Musical/Jazz -Bereich von „TopMove Showdance“ die Ballbesucher und stimmten auf eine rauschende Ballnacht ein. Ein Höhepunkt des Abends war der fulminante Auftritt unter dem Motto „Sugar Soul - Ray Charles & The Supremes“. Mit den größten Hits der Soul & Motown Ära wurde dabei ein Feuerwerk an klassischem Soul der Sixties geboten, bei dem das Publikum nicht nur tanzte sondern auch kräftig sang.

Währenddessen tummelte sich in der Diskothek bereits die Jugend: DJ „Beatrice“ brachte die Menge zum Feiern. Und auch die vielfältigen Bars waren stets gut besucht, und man traf sich zum Anstoßen und Plaudern. Am Roulette Tisch von Casino Linz konnte man ebenfalls sein Glück versuchen. Bis in die Morgenstunden wurde ausgelassen gefeiert und getanzt.

