Fusion geht weiter: Haustechnik Krenn wird ein Teil von Baufirma Dreihans

Ende 2022 wurde Dreihans aus drei Mühlviertler Traditionsbaubetrieben als gemeinsames neues Unternehmen gebildet. Nun wächst Dreihans weiter: Die Firma Haustechnik Krenn aus Kollerschlag wird als renommierter Anbieter von Haustechniklösungen Teil der fusionierten Baufirma. Es ist noch keine 12 Monate her, dass die Gründung des Bauunternehmens Dreihans als ein lauter Paukenschlag weit über das Mühlviertel und die Branche hinaus wahrgenommen wurde. Ein wesentliches Ziel des Unternehmens liegt darin, das Bauen neu zu denken. Nun erweitert ein starkes Fachunternehmen das Angebot: die Haustechnik Krenn GmbH mit Sitz in Kollerschlag. Krenn ist ein Spezialist für Elektro, Heizung, Sanitär, Wärmepumpen, Photovoltaik und Smart Home. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und beschäftigt heute 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Firmenchef Thomas Krenn wird die Geschäftsführung von Haustechnik Krenn auch innerhalb von Dreihans weiterführen. Team und Standort in Kollerschlag bleiben unverändert.

Alles aus einer Hand

Mit der Erweiterung um den Haustechnikbereich baut Dreihans seine Marktpositionierung aus. Die Mitarbeiter des Bauunternehmens profitieren alle gemeinsam von mehr internen Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten. Und auf Managementebene verbreitert man den Kreis an internen Sparring-Partnern. In Zukunft sollen vor allem die Kunden profitieren, bekommen sie doch alles "aus einem Guss", denn die Gewerke sind "unter einem Dach" vereint. Das reduziert bei Bauprojekten die Anzahl an notwendigen Ansprechpartnern und Schnittstellen und damit gleichzeitig auch die Komplexität. Bauabläufe werden so effizienter und noch stabiler. Kosten können im Vorfeld viel präziser abgeschätzt werden. All das trägt zu einem erfolgreichen, wirtschaftlichen und stressfreien Bauen bei. "Haustechnik Krenn steht so wie Dreihans für Professionalität, Handschlagqualität, höchste Kundenorientierung und für eine ‚Zusammenarbeit auf Augenhöhe‘. Und wir ergänzen einander perfekt mit unserem Leistungsportfolio. Das Bündeln der Kräfte in einem Unternehmen bietet so für unsere Kunden und uns absoluten Mehrwert und macht Sinn", freut sich Thomas Krenn von Haustechnik Krenn auf die künftige Arbeit. "Mit Haustechnik Krenn konnten wir einen starken neuen Partner gewinnen. Wir steigern für unsere Kunden damit erneut Breite und Tiefe unseres Leistungsangebotes und bieten unseren Mitarbeitern noch mehr Möglichkeiten. Es ist eine klare Win-Win-Situation für alle", sagt Franz Wöss aus dem Eigentümer- und Geschäftsführerkreis von Dreihans.

Autor Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel Thomas Fellhofer