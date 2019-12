Freistädter Faustball-Herren machten großen Schritt in Richtung Finalturnier

Vier wichtige Punkte für die Teilnahme am Final-3-Turnier fuhren am Wochenende die Bundesliga-Faustballer der Union Compact Freistadt ein. Im ersten Spiel traf die Mannschaft in Perg auf den direkten Tabellennachbarn aus Urfahr. Die Linzer, verstärkt durch den Schweizer Ausnahmeangreifer Cyril Schreiber, taten sich schwer, mit den Freistädtern mitzuhalten, und mussten dadurch viel Risiko auf sich nehmen. Freistadt agierte hingegen abgeklärt und kam nicht zuletzt aufgrund einer disziplinierten Serviceleistung und eines gutes Zuspiels zu einem ungefährdeten 3:0-Erfolg.

Im Spiel gegen die Hausherren aus Münzbach fanden die Gastgeber gut in das Spiel, zeigten sich engagiert und risikofreudig. Die so herausgespielte Führung schmolz gegen Ende des ersten Satzes zusehends dahin, und am Ende behielt Freistadt mit 11:9 die Oberhand. Im zweiten Satz gab Freistadt klar den Ton an und gewann 11:5. Spannung pur bot der dritte Satz, in dem Münzbach am Service groß aufspielte und sogar einen Satzball hatte. Doch erneut war es Freistadt, das am Ende mit 14:12 den Sack zumachte.

Somit steht Freistadt nach der Hinrunde mit nur einem verlorenen Spiel hinter Vöcklabruck auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Rückrunde startet am Samstag in Grieskirchen. Gegner sind Kremsmünster und Grieskirchen.

Zwei Niederlagen musste am Wochenende die Union Raiffeisen Dialog telekom Arnreit hinnehmen. Gegen Freistadt und Seekirchen unterlagen die Spielerinnen jeweils mit 1:3. Vor allem das Mühlviertel-Derby gegen Freistadt erwies sich als Nervenschlacht. Sowohl auf den Seiten der Arnreiterinnen als auch bei den Freistädterinnen hatten die Spielerinnen zu kämpfen, um in das Spiel zu finden. Nachdem sich jede Mannschaft einen Satz holte, fehlte es den Arnreiterinnen zunehmend am druckvollen Angriff. Es häuften sich unnötige Eigenfehler, und die Verteidigung tat sich schwer damit, die Angriffe der Gegnerinnen einzuschätzen. In der Tabelle liegt Freistadt aktuell mit acht Punkten auf Platz vier, einen Platz vor den Arnreiterinnen.