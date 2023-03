Deutsch, Englisch, Spanisch: Silber für Sprachentalent Judith

Über den zweiten Platz beim landesweiten Fremdsprachenwettbewerb in der Kategorie „Switch“ darf sich Judith Schippany freuen. Die Schülerin der 5. Klasse der HAK/HTL Freistadt spielte in einem 15-minütigen Gespräch mit je einem spanisch- und einem englischsprachigen Jurymitglied ihre Fremdsprachen-Kompetenz aus. In Sekundenschnelle von einer Sprache zur anderen wechselnd („switchend“), präsentierte Schippany souverän ein vorgegebenes Thema - in ihrem Fall ein real existierendes Start-Up („Carployee“) ehemaliger HAK-Schüler. Das Thema und die Unterlagen bekamen die Teilnehmer kurz vor dem Start von der Jury auf Deutsch vorgelegt. Dann hieß es: Schalter umlegen auf Englisch und Spanisch.

Die Freude an Fremdsprachen wird in der HAK/HTL Freistadt abseits vom Unterricht auch durch Sprachreisen geweckt, die fest im Ausbildungsplan verankert sind. In der dritten Klasse geht es beispielsweise nach Irland, in der vierten steht Spanien auf dem Programm. Eine dieser Sprachreisen konnte heuer im Februar nach coronabedingter Pause endlich wieder starten: In Irland zeigten sich die Schülerinnen und Schüler aus den dritten Klassen von HAK und HTL begeistert von den vielfältigen Eindrücken, der neuen Kultur, den Sehenswürdigkeiten sowie - man möchte es kaum glauben - vom Essen auf der grünen Insel.

Der Spracherwerb passierte da fast wie von selbst. Den nächsten Erfolgen bei Sprachwettbewerben steht somit nichts im Weg.

