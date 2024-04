Erst seit 2 Wochen einen Spielerpass und schon ein Turnier gewonnen

Mit einer beeindruckenden Leistung wartete der elfjährige Emil Buchinger beim Ranglistenturnier in Lambach auf. Obwohl er erst seit zwei Wochen über einen gültigen Spielerpass verfügt, gewann das Talent der SPG Pregarten/Gutau zehn Spiele in Folge und sicherte sich damit den ersten Platz in seiner Altersgruppe. Ebenfalls aufzeigen konnte Emils Trainingskamerad Simon Holzner: Der Zwölfjährige zog ohne Niederlage in das obere Playoff ein und unterlag dort lediglich in seinen letzten zwei Partien jeweils knapp mit 2:3. Am Ende ging sich aber noch ein zweiter Platz aus.

Bei den Mädchen konnte Anna Haderer (14) ihre im Training schon oft gezeigte Leistung abrufen. Sie wurde das drittbeste Mädchen des Turniers, das mit 103 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eines der größten oberösterreichischen Ranglistenturniere der Saison war.

Diese Resultate stimmten Egon Kagerer, Nachwuchsleiter der SPG Pregarten/Gutau, überglücklich: "Unsere eroberten Medaillen sind Zeugnis der großartigen Nachwuchsarbeit, die in Pregarten geleistet wird. Ich kann Gewinnern nur gratulieren."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper