Alkoholisierter Mühlviertler (24) wollte nach Unfall flüchten

Der junge Lenker aus dem Bezirk Freistadt ist mit seinem Auto in den Straßengraben gefahren. Dadurch seien vier Leitpflöcke samt Schneestange und ein Kanalschacht beschädigt worden, teilte die Polizei mit.

Anstatt den Unfall zu melden, fuhr der 24-Jährige davon. Er ließ Fahrzeugteile und ein Kennzeichen auf der Nordkammstraße zurück. Das bemerkte der Lenker eines nachkommenden Rettungswagens, als er kurz vor 22 Uhr vorbeifuhr. Er verständigte die Polizei und teilte mit, dass kein Fahrzeug an der Unfallstelle sei.

Die Streife machte sich auf den Weg zum besagten Ort, dabei kam den Beamten der beschädigte Wagen entgegen. Am Steuer saß der 24-jährige Unfalllenker. Er wurde in Unterweißenbach angehalten und gab an, bei der Fahrt von St. Oswald Richtung Weitersfelden einem Reh ausgewichen und deshalb von der Nordkammstraße abgekommen zu sein. Ein Alkotest bei dem jungen Mühlviertler verlief positiv. Er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.