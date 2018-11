„Wie ich lernte, meinen Tinnitus einfach zu überhören“

BAD LEONFELDEN. Das psychosoziale Zentrum Sterngartl von Exit-Sozial startet am 22. November mit einer Tinnitus-Gruppe für Betroffene.

Peter Spindelbalker wird die Tinnitus-Gruppe von Exit-Sozial in Bad Leonfelden leiten. Bild: Monika Aigner

Rauschen, Zischen, Summen, Heulen oder Pfeifen – unter Tinnitus versteht man jede Art von Ohrgeräusch, die auf keine äußeren Geräusche zurückzuführen sind. Menschen, die regelmäßig von Tinnitus heimgesucht werden - Schätzungen gehen von etwa 100.000 Österreichern aus - sollen künftig in einer Selbsthilfegruppe in Bad Leonfelden lernen, sich mit dieser Hör-Fehlleistung aktiv auseinander zu setzen.

Neben medizinischen Behandlungsmethoden (Medikamente, akustische Stimulation) spielen psychologische Behandlungen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dem Leben mit Tinnitus wieder mehr Qualität abzuringen. Das bedeutet zu lernen den Tinnitus zu überhören, die Angst vor dem Ohrgeräusch zu verlieren und sich wieder auf andere Lebens- und Sinnesbereiche zu konzentrieren.

Ende November 2018 wird im Psychosozialen Zentrum von EXIT-sozial in Bad Leonfelden eine geleitete Gruppe für Personen mit chronischem Tinnitus angeboten. Leiten wird die Gruppe der klinische Psychologe und Gesundheitspsychologe Peter Spindelbalker. In einem vertrauensvollen Umfeld werden Ursachen erforscht und den Teilnehmer Werkzeuge mitgegeben, das Leben mit Tinnitus besser bewältigen zu können. So werden beispielsweise Betroffene motiviert, durch Bewegung an der frischen Luft und die aktive Wahrnehmung der Vielfalt der natur wieder innerlich in Bewegung zu kommen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Interessierte Personen können sich unter der Nummer 07213 / 6006 (Beratungsstelle EXIT-sozial Bad Leonfelden, Böhmerstrasse 3) vorab informieren und anmelden. Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenlos.

