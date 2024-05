Messerstecherei im Mühlviertel: Polizei sucht Verdächtige mit "Waldviertler Dialekt"

Nach einer Veranstaltung machten sich ein 26-Jähriger und ein 25-Jähriger in Unterweißenbach in der Nacht auf den 21. April auf den Heimweg. Gegen 1 Uhr gingen die Männer bei einem Supermarktparkplatz vorbei und trafen auf zwei Jugendliche, die zu stänkern begannen. Dabei kam es zu einer Rauferei, bei der einer der Jugendlichen ein Messer zückte.

Noch keine Hinweise

Die beiden Männer erlitten Verletzungen an den Händen sowie am Kopf und wurden ins Klinikum Freistadt gebracht. Von den beiden Tätern fehlt weiterhin jede Spur. Sie sollen zwischen 14 und 18 Jahren alt gewesen sein und hätten Waldviertler Dialekt gesprochen. Da sich bislang noch keine zielführenden Hinweise bzw. Aussagen ergaben, bittet die Polizeiinspektion Weitersfelden unter 059133/4311 weiterhin um sachdienliche Hinweise. Jede noch so kleine Information kann ausschlaggebend für die Ausforschung der beiden Täter sein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.