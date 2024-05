"Eltern machten sich große Sorgen": Polizeihund Smokie konnte 14-Jährige aufspüren 

Diensthund Smokie leistete am Mittwoch hervorragende Arbeit

Erfolgreiche Suchaktion am Mittwochabend: Ein 14-jähriges Mädchen hatte nach Streitigkeiten mit den Eltern, es hatte offenbar Probleme in der Schule gegeben, gegen 15:30 Uhr das Wohnhaus verlassen. Um 17:30 Uhr war sie noch nicht nach Hause zurückgekehrt. Eine Suche der Eltern in der Umgebung blieb erfolglos. Diese machten sich große Sorgen und baten die Polizei um Hilfe.

Bei einem Kinderspielplatz in der Nähe konnte Smokie die Fährte der Ausreißerin aufnehmen.

Wenig später wurde die 14-Jährige in einer kniehohen Wiese sitzend gefunden. Die leicht verängstigte Jugendliche konnte beruhigt werden und wurde vom Diensthundeführer und Smokie nach Hause begleitet. "Die Erleichterung der Eltern war unendlich groß", sagt Clemens Lehner-Redl von der Landespolizeidirektion den OÖN.

