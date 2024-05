91-Jähriger nimmt am Schafberglauf teil: "Und ich werde oben ankommen"

Josy Simon war 78 Jahre alt, als er zu laufen begann. Zuvor war der gebürtige Luxemburger, der seit Jahren in Strobl am Wolfgangsee wohnt, nur gegangen. Von Straßburg nach Paris zum Beispiel. 500 Kilometer am Stück waren für den ehemaligen Parlamentsabgeordneten kein Problem. Im Gegenteil: Er gewann diesen "Gehermarathon" zwischen 1971 und 1978 gleich viermal.