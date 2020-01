Wie Sie in Linz ihren Christbaum entsorgen können?

Die Bäume werden sodann zu Kompost verarbeitet. Die Linz AG ersucht, die abgeschmückten Christbäume bereits am jeweiligen Vorabend der Abholtage auf den Gehsteigen vor den Häusern zu deponieren, nicht jedoch in Müllräumen oder an Abstellplätzen für Müllbehälter. Die Linzer stellen in ihren Wohnungen pro Jahr 30.000 Christbäume auf. Das Gesamtgewicht dieser Bäume beträgt 130.000 Kilo, daraus können 65.000 Kilo Komposthumus erzeugt werden.

