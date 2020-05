Wenn der Platz zuhause zu eng wird: Postwerkstatt hat wieder geöffnet

Nur jeder dritte Arbeitsplatz ist besetzt, Desinfektionsmittel steht bereit: Auch in der Postwerkstatt hat sich der Arbeitsalltag durch das Coronavirus merklich verändert. Der Co-Working-Space war zwischenzeitlich geschlossen, seit vergangener Woche wird in dem ehemaligen Veranstaltungssaal des Gasthofs zur Post nun wieder gearbeitet.

Gerade in Zeiten, wo verstärkt Mitarbeiter im Home-Office tätig sind, sei es wichtig, an dem Konzept festzuhalten, so Gründer Stefan Parnreiter-Mathys: "Viele tun sich mit dem Arbeiten zuhause schwer, weil der Platz oder die nötige Infrastruktur fehlt." Oft stelle sich auch die Frage, wie die Kinderbetreuung und die Arbeit unter einen Hut gebracht werden können, so Parnreiter-Mathys weiter.

Dass diese manchmal gar nicht so einfach zu beantworten ist, weiß Ulla Steyrleuthner nur zu gut: "Es ist schwierig, seinem Kind zu erklären, dass man zwar da ist, es jetzt aber trotzdem nicht in den Raum reinkommen kann." Die Kunstvermittlerin und Theaterpädagogin schreibt derzeit an ihrer Diplomarbeit, in der Postwerkstatt findet sie dafür die nötige Ruhe: "Gerade in diesem Ausnahmezustand schätze ich diese Möglichkeit sehr."

Im gesamten Haus und den Gemeinschaftsräumen müssen Masken getragen werden, diese dürfen nur am Arbeitsplatz abgenommen werden. Zudem liegen Anwesenheitslisten auf. "Damit im Falle einer Infektion die Kontakte gut nachvollziehbar sind", sagt Parnreiter-Mathys, der auf ein Umdenken bei den Unternehmern hofft. Denn viele hätten jetzt entdeckt, dass Home-Office besser funktioniert als gedacht und würden sich nun für Co-Working-Space-Konzepte interessieren.

Artikel von Julia Popovsky