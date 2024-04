Stadt Linz sucht Gastro-Mieter für Grünmarkt

Die Stadt sucht aktuell einen Pächter für das noch freie Geschäftslokal mit 200 Quadratmeter Fläche. Gewünscht ist ein moderner Gastronomiebetrieb. Interessenten gibt es bereits, Bewerbungen sind trotzdem noch möglich. Eine Vermietung ist ab 1. August möglich. Zuvor wird das Gebäude, wie berichtet, aus der Marktordnung herausgenommen, um eine flexiblere Nutzung zu ermöglichen.

Acht Konzerte am Grünmarkt

Neue Impulse versprechen sich Marktreferentin Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) und Planungsreferent Stadtrat Dietmar Prammer (SP) von den Pop-Up-Konzerten, die in den kommenden zwei Monaten von der Anton Bruckner Privatuniversität gestaltet werden. Konkret sind an vier Freitagen (10. und 24. Mai, 7. und 21. Juni, jeweils 12 Uhr) "Lunch-Concerts" geplant. An vier Samstagen (11. und 25. Mai, 8. und 22. Juni, jeweils 11 Uhr) laden die Studierenden der Bruckneruni zu "Coffee-Concerts".

Das Programm reicht von Jazz über Volksmusik, Klassik, Pop, Kammermusik bis zu Solokonzerten und Alter Musik. Alle Projekte wurden von Studierenden selbst entwickelt und kuratiert. Eröffnet wird der Reigen am 10. Mai mit dem Gitarristen Lorenz Polifke und seinem Programm "Let me Serenade you".

Programminfos unter bruckneruni.at

