Rodelberg St. Florian: Debatte ohne Ende

Es schien in der Causa Rodelberg in St. Florian alles entschieden zu sein. Mit der mehrheitlich beschlossenen Änderung des Bebauungsplanes Anfang Dezember des Vorjahres war grünes Licht für das geplante Wohnbauprojekt der Linz Textil als Grundstückseigentümer verbunden. Nun aber wird in der ersten Gemeinderatssitzung dieses Jahres am Donnerstag erneut über die Verbauung des "Grundstückes mit langer Geschichte" debattiert.