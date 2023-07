Mit Karl Kastner ist ein Quereinsteiger neuer Bürgermeister von Allhaming

Die Wahlbeteiligung war mit 61,74 Prozent deutlich geringer als im Herbst 2021 (79,1 Prozent), das Ergebnis in der Bürgermeisterwahl aber ähnlich dominant. Der politische Quereinsteiger Karl Kastner erhielt gestern 84,15 Prozent der abgegebenen Stimmen und ist damit neuer Bürgermeister von Allhaming.

Der VP-Politiker besiegte damit klar seinen Herausforderer Hagen Mosser (FP) und folgt damit Ex-Bürgermeisterin Jutta Enzinger (VP) nach, die das Amt im März dieses Jahres, wie berichtet, aus "persönlichen und beruflichen Gründen" zurückgelegt hat.

Er freue sich sehr über das deutliche Wahlergebnis, sagte Kastner im OÖN-Gespräch. Sein schon bei der Kandidatur abgegebenes Versprechen, "das Ohr bei den Bürgern zu haben", sei damit honoriert worden. "Ich habe 100 Prozent plus gegeben und werde das auch in Zukunft so halten", sagte der neue Bürgermeister.

Auszeit mit der Tochter

Auch wenn es viel zu tun gebe, so werde Kastner doch ab Mitte der Woche eine kleine Auszeit nehmen. "Ich fahre mit meiner Tochter für ein paar Tage weg, das hat sie sich verdient, weil sie mich in den vergangenen Wochen wenig gesehen hat."

Danach hat der mit einer absoluten Mehrheit im Gemeinderat (VP: 9, FP: 2, SP: 2) ausgestattete Ortschef viele Aufgaben. "Zu den ohnedies bekannten Themen wie etwa der Verkehrssituation und der Verkehrssicherheit im Ort kommen Themen, die ich mir bei den vielen Gesprächen mit den Bürgern aufgeschrieben habe." Diese Liste an Wünsche und Vorhaben gelte es abzuarbeiten, was genau darauf stehe, wolle der neue Ortschef noch nicht sagen. Er müsse erst auch schauen, was davon wie umsetzbar sei. Im OÖN-Gespräch nach der erfolgreichen Wahl erneuerte Kastner das schon zuletzt immer wieder in den Blickpunkt gestellte Miteinander, das er als seinen politischen Stil bezeichnet. "Gemeinsam bringt man garantiert mehr weiter und ich werde versuchen, das Miteinander noch weiter zu stärken", sagte Kastner.

Der in der Wahl unterlegene Hagen Mosser gratulierte dem neuen Bürgermeister und freut sich darauf, wenn dessen Ankündigungen und Versprechen im Wahlkampf nun auch zum Wohl der Gemeinde umgesetzt werden. "Ich werde weiter meine kritische Stimme erheben und mich um wichtige Themen wie Verkehrssicherheit und Ortsentwicklung kümmern", so Mosser weiter.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

