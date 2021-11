Linzer Christbaum ist ein Innviertler

Die stattliche Nordmanntanne wird auf Initiative von Gemeindebund-Präsident Johann Hingsamer spendiert und von der Baumschule Grossbötzl zur Verfügung gestellt.

Der Christbaum wird am 4. November um etwa 10 Uhr eintreffen und bis zu den Mittagsstunden auf der Westseite des Hauptplatzes aufgestellt. Im Anschluss wird er von der Linz AG mit LED-Lichterketten geschmückt.

Mitarbeiter der Linz AG und Bewohner von Eggerding werden den Baum gemeinsam aufstellen, zuvor wird er unter „Polizeischutz” ab der Stadtgrenze durch Linz eskortiert. Der Baum wird deshalb so bald aufgestellt, weil der Christkindlmarkt am Hauptplatz um den Baum herum aufgebaut wird.

Die offizielle Übergabe des Baums an Bürgermeister Klaus Luger erfolgt am 20. November in Anwesenheit von Präsident Hingsamer, Vertreten der Gemeinde Eggerding und Mitgliedern des Linzer Stadtsenats.

Hingsamer war von 1991 bis 2020 Bürgermeister von Eggerding im Bezirk Schärding und hatte daher die Idee, einen Baum aus seiner Heimatgemeinde durch den Gemeindebund an die Stadt Linz zu spenden.