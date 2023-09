Debatte um Urfahraner Jahrmarktgelände geht weiter

Markt und Großevents seien eine große Belastung und würden auch die Entwicklung des Areals blockieren, sagt Potocnik. Er will das Gelände entsiegeln und zu einem Park umbauen und schlägt deshalb eine Studie vor, die alternative Standorte für den Jahrmarkt prüft. Der Antrag wird im Gemeinderat diese Woche diskutiert.

Badebucht erst später Thema

Für VP-Gemeinderätin Victoria Langbauer sind einige zentrale Fragen rund um die geplante Attraktivierung des Urfahraner Jahrmarktareals offen. Langbauer, die sich dafür einsetzt, die Wasserbucht doch umzusetzen, will, wie berichtet, dass Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) im Gemeinderat den Stand der Planungen und die tatsächlichen Kosten auf den Tisch legt. Ihre Anfrage wird aus formalen Gründen aber nicht am Donnerstag, sondern erst in der Sitzung am 9. November Thema.

Mehr zum Thema Linz Jahrmarktgelände soll ab 2024 grüner werden LINZ. Das Jahrmarktgelände soll ab 2024 begrünt und teilweise entsiegelt werden. Jahrmarktgelände soll ab 2024 grüner werden

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.