Gastro-Insolvenz in Linz: Osteria am Schillerpark pleite

Gestern wurde über Atnadjas NSG Gastronomie und Handel GmbH, die das italienische Lokal in der Rainerstraße 6-8 betrieb, das Insolvenzverfahren eröffnet. 26 Gläubiger sind betroffen. Laut KSV stehen Aktiva von 4000 Euro Schulden von 420.600 Euro gegenüber.

Slavica Atnadja hatte das Lokal vor dreieinhalb Jahren übernommen, als sie sich von der "Villa Leone" in der Plus-City verabschiedete. Die "Osteria am Schillerpark" wurde vor mehr als 20 Jahren gegründet und hatte als "Osteria" unter Michaela Kozmich (vormals Gasthaus "Auf der Wies") und Gertrude Novak-Stieger, die an Atnadja verkaufte, ihre Hochblüte. Die insolvente "Osteria am Schillerpark" hat mit der nach wie vor florierenden "L’Osteria" an der Promenade in Linz, die ein Franchise-Lokal italienischer Prägung ist, nichts zu tun.

