„Die Linzer Finanzwelt ist nicht heil, aber wir sparen, wo wir können“

„Unser Budget ist nicht auf ewig konsolidiert. Aber die bei der Stadtklausur beschlossenen Maßnahmen zeigen Wirkung“, sagte der Linzer Finanzreferent, Bürgermeister Klaus Luger (SP). Gemeinsam mit Finanzdirektor Christian Schmid hat Luger Dienstag Vormittag die Auswirkungen der im Gemeinderat gefassten Beschlüsse zur Verbesserung der Linzer Finanzlage aufgelistet.

Der größte Brocken dabei ist der Ausstieg aus dem Musiktheatervertrag. Auch wenn man Zahlungen abziehe, die das Land nun nicht mehr an Linz tätige, „ersparen wir uns damit netto 6,3 Millionen Euro im Jahr“, sagte Luger. Aber auch die Umstrukturierungen bei den Volkshäusern würden mehr als eine Million Euro bringen. Oder die Reorganisation des Vereins Jugend und Freizeit, sie würde sich mit 750.000 Euro auf einen Zeitraum von drei Jahren niederschlagen, sagte Schmid. 240.000 Euro würden jährlich bei den Dienstwägen eingespart, 305.000 Euro bei den Musikschulen, 360.000 Euro bringe die Zusammenlegung der Stadtbibliotheken. Und die Schließung der Medienwerkstatt würde jährlich 174.000 Euro sparen. Aufgelistet ist auch die „Neuorganisation der Mäharbeiten auf Vereinssportplätzen“ durch die man sich 132.000 Euro spare. Auch dies gehört zu jenen Beschlüssen, um die es viel Aufregung gegeben hat.

Auch auf der Einnahmenseite hat es Änderungen gegeben, die bis 2021 in Summe 10,2 Millionen Euro in die Stadtkassen spülen würden, sagte Schmid. 2,5 Millionen Euro durch höhere Honorare, die Baufirmen für die Änderung von Flächenwidmungs- und Bebauungsplanänderungen zahlen müssen. Oder 1,1 Millionen Euro durch höhere Strafen, die für überzogene Parkzeiten (nunmehr 35 Euro) zu zahlen sind. Auch höhere Beiträge für Bastelmaterial in den Kinder-Tagesstätten würden in Summe 984.000 Euro bringen.

Viele kleine Einzelmaßnahmen, die das städtische Budget bis 2021 um 30 Millionen Euro (geringere Ausgaben, höhere Einnahmen) entlasten würden. Hätten wir die Maßnahmen nicht gesetzt, „hätten wir uns die 44 Millionen Euro, die wir 2020 und 2021 in den Brückenbau investieren, nicht leisten können“, sagte Luger. Klar sei, dass weitere Sparmaßnahmen gesetzt werden müssten. „Ich erwarte mir hier viel von der Digitalisierung“, so der Bürgermeister.

Von einem erfolgreichen Weg zur Budgetkonsolidierung könne keine Rede sein, kritisierte VP-Klubobmann Martin Hajart. „Wichtige Investitionen können nur durch noch mehr neue Schulden gestemmt werden.“ Und auch die vorgenommene Auslagerung der Schulden in städtische Gesellschaften dürfe nicht ausgeblendet werden.