"Der Urfahraner Markt gehört einfach zu Linz"

LINZ. Beste Stimmung bei der Eröffnung am Samstag – bis zum Finale am 5. Mai werden 500.000 Besucher erwartet.

Schon am Eröffnungstag am Samstag tummelten sich zahllose Besucher auf dem Festgelände. Bild: Alexander Schwarzl

In Linz ist wieder Volksfeststimmung angesagt. Mit Blasmusik und einem Salut der Prangerschützen wurde am Samstag der Urfahraner Markt eröffnet. Das kühle Wetter schien dabei die gute Laune der Besucher nicht zu trüben: Vor den Fahrgeschäften bildeten sich Schlangen, Jugendliche rannten aufgeregt über das Festgelände, ältere Besucher ließen sich davon beim Bummeln nicht stören. Besonders beliebt war der Urfahraner Markt auch diesmal bei Familien.

Zu ihnen gehörten am Samstag auch Sandra und Johann Hirsch mit Söhnchen Jonas. "Früher sind wir gerne am Abend zum Feiern hergekommen", erzählten die beiden. "Jetzt, mit Jonas, spazieren wir lieber über den Markt, gehen Bratwürstel essen und ein bisschen fahren. Dabei kann Jonas jetzt zum ersten Mal mitmachen."

Fürs Karussellfahren ist Maximilian, der das Geschehen vom Kinderwagen aus betrachtete, noch zu klein. "Es ist sein zweiter Besuch hier", sagten seine Eltern Elisabeth und Alexander Rosemann. "Wir sind Linzer und gehen jedes Mal auf den Urfahraner Markt. Wir mögen den Trubel, das Leben, dass sich etwas tut in der Stadt."

Bieranstich und Brathendl

Die Stadtoberen unternahmen unterdessen den traditionellen Rundgang durch die Messehallen. Der Urfahraner Markt sei "der große Bogen für unsere Gäste und für alle Linzer, für Junge und Ältere, egal wo sie geboren sind", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP). "Hier verbringt man Zeit miteinander. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften dieser Institution." Auch Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) lobte das Volksfest als "gelebte Tradition und beliebtes Brauchtum für Jung und Alt".

Festwirt Patrick Stützner mit Bürgermeister Klaus Luger, Josef Paukenhaider von der Brau Union und Vizebürgermeister Bernhard Baier (von links) beim traditionellen Bieranstich im Festzelt (Foto: Schwarzl)

Mit dem Bieranstich im Festzelt – drei Schläge benötigte Luger diesmal, um das Fass anzuzapfen – war der Frühjahrsmarkt schließlich offiziell eröffnet. An einem der Biertische sitzend ließen sich Karin und Gottfried Seisenbacher ihr Mittagessen schmecken. "Das Brathendl war der Hauptgrund, warum wir hergekommen sind", sagte Karin Seisenbacher und lachte. "Später gehen wir noch in die Messehallen, weil wir neue Terrassenmöbel kaufen möchten." Was sie am Urfahraner Markt schätzt? "Er gehört einfach zu Linz. Es ist schön, dass es so etwas bei uns gibt."

