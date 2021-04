Autounfall forderte fünf Verletzte

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der L566, der Ipfstraße in Asten. Eine 23-Jährige war gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter in ihrem Pkw unterwegs und wollte links auf die Westautobahn A1 auffahren. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 23-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt. Die 23-jährige Lenkerin, der 23-Jährige Mühlviertler, seine 25-jährige Ehefrau sowie der sechsjährige Neffe im Auto saßen. Durch den Zusammenstoß wurden alle beteiligten Personen unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitagabend.

