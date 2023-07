Asphaltwüste Jahrmarktareal rasch begrünen

Wenn Marion Schinko in alten Fotos kramt, dann lässt sich auch erkennen, wie sich der Lebensraum vor dem Balkon in ihrer Wohnung in der Ferihumerstraße verändert hat. Seit 55 Jahren lebt sie hier, wo auch Tochter Kira aufwuchs. "Früher hat es hier noch Wiesen gegeben", schilderte sie am Montag in der ORF-Sendung "Thema". Heute schaut sie auf eine Asphaltwüste.

Daran sollte sich zwar bekanntlich schon länger etwas ändern, aber die Umgestaltung des versiegelten Jahrmarktgeländes lässt auf sich warten. Dieses Warten darauf, dass etwas passiert, ist alles andere als lustig, wenn Kira Schinko, wie in den vergangenen Tagen, bis zu 60 Grad auf dem Balkon misst.

Jetzt ruft die Linzerin zu einem Wettbewerb um den heißesten Balkon in Linz auf. Damit will sie auf das "heiße Thema" aufmerksam machen, wonach es für die Entsiegelung der großen Asphaltfläche an der Donau in Urfahr zwar Pläne, aber keinen breiten politischen Willen gibt. "Man wird größer denken müssen", sagt sie, glaubt nicht daran, dass man nur mit Beschattung auskommen wird, um den Menschen das Leben in der Stadt in den immer länger werdenden Hitzephasen angenehmer zu machen.

Das denkt man auch in den Reihen der Grünen Linz, die gestern einmal mehr darauf drängten, die Asphaltwüste Jahrmarktgelände in einem ersten Schritt zu entsiegeln und zu begrünen. "In einem weiteren Schritt soll das Wasserbuchtprojekt dann komplett umgesetzt werden, um dieses Areal im Herzen der Stadt zu einem der attraktivsten Naherholungsgebiete in Linz zu machen und den Menschen zurückzugeben", forderte Stadträtin Eva Schobesberger.

Die Wasserbucht, vom Architekturkollektiv G.U.T. entworfen, ist aber politisch, wie berichtet, durchgefallen. Zu teuer, war ein Argument. Für eine Begrünung gibt es aber politischen Konsens. Zu sehen ist davon (noch) nichts.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

