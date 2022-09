33-Jährige zur Bauleiterin bestellt

Der Beweis: Die 33-Jährige wurde zur Bauleiterin der Österreichischen Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) für ganz Oberösterreich bestellt. Die alleinerziehende Mutter eines Sohnes verantwortet damit aktuell sieben Glasfaser-Ausbauprojekte.

Ehrgeiz und Zielstrebigkeit, Offenheit und Direktheit sowie ein klarer Fokus auf die Sache: Das zeichnet Martl aus und das sind Eigenschaften, die vor allem am Bau notwendig sind. An ihrer beruflichen Rolle gefallen ihr vor allem der intensive Kontakt und die Kommunikation mit vielen unterschiedlichen Menschen. In ihrer Freizeit ist sie mit Sohn und Hund am liebsten in der Natur.