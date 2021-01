33-jährige Lenkerin bei Unfall verletzt

Ein 36-Jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Amstetten hielt auf der B1 in St. Martin in Traun mit eingeschalteter Warnblinkanlage auf dem rechten Fahrstreifen an. Die hinter ihm fahrende 33-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land wollte an ihm vorbeifahren und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Dabei kolliedierte sie mit dem Fahrzeug eines 17-jährigen Linzers. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins UKH Linz eingeliefert. Ein beim 36-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille Alkoholgehalt. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.