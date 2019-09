Linz: Schaulustige behinderten Unfallerhebungen

Ein 40-jähriger Linzer fuhr am gestrigen Sonntag Abend mit seinem Pkw auf der Wiener Straße in Richtung stadteinwärts.Bei der Kreuzung mit der Lunzerstraße stieß er mit dem Pkw einer 63-Jährigen Linzerin zusammen. Beim Zusammenstoß wurde der Pkw der Linzerin einige Meter zurück geschleudert. Der Pkw des 40-Jährigen kam von der Fahrbahn ab und riss dort eine Fußgängerampel aus der Verankerung. Der Lenker und die Lenkerin erlitten schwere Verletzungen, sie wurden ins UKH bzw. den Med. Campus III in Linz eingeliefert.

Die Unfallerhebungen dauerten länger als geplant: Viele Schaulustige behinderten den Einsatz weil sie Film- und Fotoaufnahmen anfertigen wollten.