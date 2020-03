Kinder fanden bei Flurreinigung Totenschädel

Allerdings muss erst geklärt werden, ob der skelettierte Kopf, der schon etwas älteren Datums sein dürfte, tatsächlich von einem Menschen stammt.

Die Kinder hätten den Schädel erst für normalen Müll gehalten und in einen Plastiksack gesteckt, hieß es in dem Bericht. Als eine Pädagogin entdeckte, was in dem Beutel ist, verständigte sie die Polizei an Ort und Stelle, die das Landeskriminalamt alarmierte. Angesichts des Alters und der ungeklärten Frage, ob der Schädel nicht vielleicht doch von einem Tier stammen könnte, bleibt man dort aber vorerst eher gelassen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.