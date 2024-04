Von Sonne geblendet: 48-Jähriger bei Unfall in Waldzell verletzt

Feuerwehr, Polizei und Rettung standen am späten Montagnachmittag im Gemeindegebiet von Waldzell (Bezirk Ried im Innkreis) im Einsatz: An der Kreuzung der Gemeindestraße Besendorf und der Kobernaußer Straße waren gegen 17:40 Uhr ein VW Amarok samt Pferdeanhänger und ein Kleintransporter zusammengestoßen. Der 59-jährige Lenker des Pick-Ups, der von der Gemeindestraße auf die L508 abbiegen wollte, dürfte den herannahenden Kleinlaster wegen der tiefstehende Sonne übersehen haben.

Auch der Pick-Up wurde schwer beschädigt. Bild: FF Waldzell

Trotz Vollbremsung kam es zu einem Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Kleintransporter in die angrenzende Wiese geschleudert. Der 48-jährige Lenker wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus Ried gebracht werden musste. Sein Unfallgegner überstand den Unfall unversehrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Waldzell an.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es auf Höhe der Ortschaft Besendorf

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.