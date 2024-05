Ex-Salzburg-Kicker löst Homophobie-Eklat in Frankreich aus

Mohamed Camara hat am Sonntag für sich ein Zeichen gesetzt, das gar nicht gut ankommt. Der Mittelfeldmann von der AS Monaco verweigerte sich der Teilnahme an der von der Ligue 1 organisierten Aktion zur Bekämpfung von Homophobie.

Der 24-Jährige überklebte das Logo zur Unterstützung der LGBTQ-Community auf seiner Brust und zudem den Regenbogen, der dem Logo der Ligue 1 auf dem Ärmel hinzugefügt worden war, mit einem weißen Tape. Das Statement von Camara wird in Frankreich klar als homophobes Vergehen wahrgenommen. Die französische Sportministerin Amelie Oudea-Castera forderte am Montag "die schärfsten Sanktionen" gegen den Mittelfeldmann. "Es ist ein inakzeptables Verhalten", sagte sie dem französischen Radiosender RTL. "Ich hatte gestern Abend Gelegenheit, der Liga zu sagen, was ich darüber denke, und ein solches Verhalten muss mit den härtesten Sanktionen gegen den Spieler und den Verein geahndet werden."

Monacos Coach Adi Hütter sagte dazu lediglich: "Wir als Klub unterstützen die Aktion der Liga. Seine Aktion war eine persönliche Entscheidung. Es wird eine interne Diskussion mit ihm geben."

2022 von Salzburg nach Monaco

Camara war im Sommer 2022 von RB Salzburg nach Monaco gewechselt. Für die Monegassen machte er bisher 57 Spiele und erzielte ein Tor. Dieser bisher einzige Treffer gelang ihm just am Wochenende beim 4:0 über den FC Nantes. Aber anstatt positiver Schlagzeilen sieht sich der 24-Jährige nun ganz anderen Themen ausgesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper