Vier Verletzte bei Kollision zweier Autos

Um 13 Uhr fuhr ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Pkw in Friedburg-Lengau auf der Baier Landesstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 51-Jähriger aus Wels mit seinem Pkw ebenfalls auf der Baier Landesstraße aus Richtung Straßwalchen kommend. Eine Lenkerin reihte sich auf der L1044 aus Straßwalchen kommend zum Linksabbiegen in Richtung Lengau ein und fuhr bis einige Meter vor die Haltelinie. Der 63-Jährige übersetzte mit seinem Wagen die Kreuzung noch vor der linksabbiegenden Zeugin geradeaus in Richtung Ameisberg. Der 51-Jährige, der an dem links abbiegenden Fahrzeug rechts vorbeifuhr, wollte die Kreuzung geradeaus passieren.

Auf dem geradeaus führenden Fahrstreifen kollidierten die Autos der beiden Männer. Der Pkw des 51-Jährigen kam rechts von der Fahrbahn ab und der Pkw des 63-Jährigen wurde nach links auf die Gegenfahrbahn der Ausästung der Baier Landesstraße geschleudert, wo er an der Leitschiene stehen blieb.

Bei dem Unfall wurden die zwei Lenker und deren Beifahrer verletzt und mit zwei Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen in Krankenhäuser nach Salzburg, Ried und Vöcklabruck gebracht. Die total beschädigten Fahrzeuge wurden geborgen und abgeschleppt.